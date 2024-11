Aktion in der Schlusssekunde: Chiefs bleiben ungeschlagen

Dank eines geblockten Field Goals in der Schlusssekunde haben die Kansas City Chiefs auch das neunte Spiel der NFL-Saison gewonnen. Der Super-Bowl-Sieger der vergangenen beiden Jahre besiegte die Denver Broncos in einem packenden Spiel mit 16:14 (10:14). Eine Sekunde vor Schluss blockte Michael Danna einen Field-Goal-Versuch von Broncos-Kicker Wil Lutz aus 35 Yards, der die erste Niederlage der Chiefs in diesem Jahr besiegelt hätte. Der Titelverteidiger ist zugleich das einzige noch ungeschlagene Team in der NFL in dieser Saison.

Die Chiefs taten sich gegen die Broncos offensiv schwer zu punkten. Travis Kelce fing vor den Augen seiner Freundin Taylor Swift den einzigen Touchdown-Pass von Quarterback Patrick Mahomes. Es war erst der zweite Touchdown der Saison für den Star-Tight-End. Am Ende reichten den Chiefs drei verwandelte Field Goals von Kicker Harrison Butker, um wieder Mal ein Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen. Kansas City hat nun neun Spiele in Serie gewonnen, bei denen sie in der zweiten Halbzeit zurücklagen.