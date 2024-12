Elfter Sieg in Serie: Detroit Lions sichern Playoff-Platz

Die Detroit Lions haben sich in der NFL mit einem Sieg gegen die Green Bay Packers frühzeitig für die Playoffs qualifiziert. Das Team um Quarterback Jared Goff und den deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown gewann das Divisions-Duell mit 34:31 (17:7). Kicker Jake Bates verwandelte in letzter Sekunde das entscheidende Field Goal.

Erstmals in ihrer Geschichte gelangen den Lions elf Siege in Serie. Mit einer Bilanz von zwölf Siegen und nur einer Niederlage in dieser Saison steht das Team an der Spitze der Liga. Die Green Bay Packers haben trotz der vierten Saisonniederlage ebenfalls noch gute Chancen, die Playoffs zu erreichen.

St. Brown erneut ohne Touchdown

Im direkten Duell der Divisions-Rivalen glänzte Lions-Quarterback Goff mit drei Touchdown-Pässen und 283 geworfenen Yards. St. Brown fing fünf Pässe für 43 Yards und lief einmal für zehn Yards Raumgewinn, blieb aber im dritten Spiel in Serie ohne Touchdown. Detroits Cheftrainer Dan Campbell agierte mehrfach risikofreudig und setzte gleich fünfmal auf ausgespielte vierte Versuche, so auch in letzter Minute vor dem entscheidenden Field Goal.