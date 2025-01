Für St. Brown und die Lions «fängt die Show jetzt erst an»

Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions fassten nach dem nächsten Beweis ihrer Stärke schon auf dem Feld einen festen Vorsatz für die NFL-Playoffs. «Die Show fängt jetzt erst an», versprach der deutsch-amerikanische Football-Star, dessen Team sich mit dem eindrucksvollen 31:9 gegen die Minnesota Vikings eines der begehrten zwei Freilose für die erste Playoff-Runde verschafft hatte.

«Wir haben den Deckel drauf gemacht und uns den Spitzenplatz geholt», fasste St. Brown in einem Post auf X zusammen. Dank des Kantersiegs im letzten regulären Saisonspiel hätten die Lions nun auch in allen Spielen bis zum Super Bowl den Heimvorteil sicher.

Und das, obwohl im Spitzenspiel weder St. Brown noch Quarterback Jared Goff ihre sonst so erdrückende Dominanz an den Tag legten. Stattdessen waren Running Back Jahmyr Gibbs mit vier Touchdowns und die ebenfalls überragende Verteidigung in die Bresche gesprungen. «Was für ein Sieg», jubelte daher auch Trainer Dan Campbell: «Ich könnte nicht stolzer auf meine Jungs sein.»

Zwölf Touchdowns als neuer persönlicher Bestwert für St. Brown

Es war ein Spiegelbild der starken Saison, die St. Brown mit den Lions folgerichtig auf dem ersten Platz beendete. Nur Titelverteidiger Kansas City Chiefs hat eine gleich gute Bilanz. Und deren dritten Titel in Folge zu verhindern, ist das große Ziel.

Denn obwohl St. Brown mit zwölf Touchdowns in dieser Saison einen neuen persönlichen Bestwert aufstellte und auch bei den gefangenen Pässen (115) sowie bei den gesicherten Yards (1263) wieder zur Spitzengruppe gehört, zählt für den Wide Receiver und Detroit nur der Erfolg des Teams.

«Es ist nur der erste Schritt», betonte Spielmacher Goff daher auch, nachdem die Lions zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Spitzenplatz der NFC geholt hatten: «Wir sind stolz darauf, keine Frage, aber wir haben lediglich die erste Aufgabe abgehakt. Jetzt kommt die nächste.»

Besondere Verbindung zu Quarterback Jared Goff

Für die wird es dann auch wieder auf eine Spitzenleistung von St. Brown und seinem Quarterback ankommen, die in den drei Jahren in Detroit eine besondere Verbindung aufgebaut haben. Das Duo ist mittlerweile in allen relevanten Statistiken eines der Stärksten der Liga. Das weiß auch Coach Campbell. «Sie machen einander besser», sagt der Trainer über die engen Freunde, die beide aus Kalifornien stammen.

Und sie haben eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht, wie auch St. Brown nicht müde wird zu betonen. «All die harte Arbeit, die wir jeden Tag in die Entwicklung des Teams stecken, zahlt sich jetzt aus», sagte der Deutsch-Amerikaner bereits kurz vor Weihnachten.

Eine Enttäuschung als wichtige Erfahrung

Ein wichtiger Teil dieser Entwicklung war auch die Enttäuschung in der letzten Saison, als Detroit im Spiel um den Super-Bowl-Einzug bei den San Francisco 49ers eine 17-Punkte-Führung noch aus der Hand gab. «Wir haben im letzten Jahr viel gelernt und sind so viel besser geworden», sagte St. Brown.

Dass die von St. Brown benannte «Show» nun sogar so weit geht, dass auch der erste Triumph im Super Bowl für Detroit drin ist, erscheint durchaus möglich. Klar ist jedenfalls, dass mit den Lions in diesem Jahr zu rechnen ist - und das vor allem auch dank Amon-Ra St. Brown.

Amon-Ra St. Brown und Quarterback Jared Goff (r) sind Experten für Trickspielzüge. Foto: Jed Jacobsohn/AP/dpa