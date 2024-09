Lions-Profi St. Brown erzielt ersten Touchdown

Amon-Ra St. Brown hat seinen ersten Touchdown in dieser NFL-Saison. Beim 20:13 gegen die Arizona Cardinals fing der Deutsch-Amerikaner im Trikot der Detroit Lions einen Pass über fünf Yards. Mit insgesamt 75 Yards nach Pässen war St. Brown zudem der gefährlichste Receiver auf dem Feld und hatte nach den 119 Yards in der vergangenen Woche erneut ein gutes Spiel.

Spektakulär war St. Browns Beteiligung am dritten Touchdown der Lions. Einen Pass von Quarterback Jared Goff gab er via Rückwärtspass sofort an Mitspieler Jahmyr Gibbs weiter, der damit bis in die Endzone lief. Für die Lions war der Erfolg der zweite Sieg in dritten Saisonspiel. Die Cardinals haben bereits zwei Partien verloren.

Chiefs eines von fünf noch unbesiegten Teams

Zu den noch unbesiegten Mannschaften zählen die Kansas City Chiefs. Der Super-Bowl-Sieger der beiden vergangenen Jahre kam gegen die Atlanta Falcons zu einem 22:17. Das Team um Quarterback-Star Patrick Mahomes hatte dabei lange gefühlt alles unter Kontrolle, musste wegen zahlreicher Unachtsamkeiten und Strafen in der Schlussphase aber dennoch bis zur letzten Minute um den Erfolg bangen. Travis Kelce hatte erneut eine unauffällige Begegnung. Der Freund von Pop-Superstar Taylor Swift fing vier Bälle über insgesamt 30 Yards. Er blieb damit auch im dritten Spiel der Saison unter den eigenen Erwartungen.

Zu den Teams mit drei Siegen aus drei Spielen zählen zudem die Seattle Seahawks, die Pittsburgh Steelers und die Minnesota Vikings. Die Buffalo Bills können am Montagabend im Duell mit den Jacksonville Jaguars nachziehen.

Amon-Ra St. Brown erzielte seinen ersten Touchdown in dieser Saison. Foto: Rick Scuteri/AP/dpa