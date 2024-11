St. Brown baut Siegesserie mit Detroit Lions aus

Die Detroit Lions setzen ihre beeindruckende Siegesserie in der nordamerikanischen Profiliga NFL fort. Bei den Indianapolis Colts gewann das Team um den deutschen Football-Profi Amon-Ra St. Brown 24:6, es war der neunte Erfolg nacheinander. Mit insgesamt zehn Siegen aus elf Spielen stehen die Lions weiter an der Spitze der NFC und haben damit beste Aussichten auf das Heimrecht in den Playoffs.

Anders als beim jüngsten 52:6 gegen die überforderten Jacksonville Jaguars schaffte Wide Receiver St. Brown diesmal keinen Touchdown. Das erledigten in Indianapolis die Lions-Runningbacks David Montgomery und Jahmyr Gibbs, die vor der Halbzeit je einen erzielten. Gibbs legte im dritten Viertel nach, jubelte darüber aber etwas zu ausgiebig - für die Provokation in Richtung seines Gegenspielers wurde der 22-Jährige verwarnt.

Wirklich in Gefahr geriet der Sieg bei den Colts, die keinen Touchdown schafften, nie. In allen relevanten Statistiken lagen die vor allem defensiv überzeugenden Lions vorn. In dieser Form ist die Auswahl von Headcoach Dan Campbell ein aussichtsreicher Kandidat für den Super Bowl, der am 9. Februar (Ortszeit) in New Orleans ansteht.