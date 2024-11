St. Brown und Detroit Lions siegen weiter

Trotz eines gegen Ende schwächeren Auftritts siegen die Detroit Lions in der nordamerikanischen Profiliga NFL weiter nach Belieben. Gegen die Chicago Bears gewann das Team um den deutschen Football-Profi Amon-Ra St. Brown an Thanksgiving 23:20 und machte damit den elften Erfolg in Serie perfekt. Mit insgesamt elf Siegen aus zwölf Spielen stehen die Lions weiter an der Spitze der NFC und haben damit beste Aussichten auf das Heimrecht in den Playoffs.

Quarterback Jared Goff und Tight End Sam LaPorta erzielten je zwei Touchdowns für die diesmal teils stark anfälligen Lions. Die Bears, die nach der Pause aufdrehten, kamen durch Keenan Allen (2) und D.J. Moore zu Touchdowns. Für einen der Höhepunkte der Partie sorgte Wide Receiver Jameson Williams, der Bears-Gegenspieler Kevin Byard aus dem Sprint heraus komplett übersprang.

Insgesamt war die Leistung der Lions nicht so überzeugend wie bei den jüngsten Siegen gegen die Indianapolis Colts (24:6) und die Jacksonville Jaguars (52:6). Auch die zuletzt starke Defensive erlaubte sich gegen die Bears einige Fehler. In einem gegen Ende hin wilden Spiel retteten die Lions den Sieg über die Zeit.