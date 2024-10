Wiedervereinigung mit Rodgers: Jets verpflichten Adams

Die New York Jets um Star-Quarterback Aaron Rodgers haben Wide Receiver Davante Adams von den Las Vegas Raiders verpflichtet. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Demnach erhalten die Raiders im Tausch einen Drittrunden-Pick im kommenden Draft, zudem übernehmen die Jets Adams' Gehalt für die restliche Saison.

Unter gewissen Umständen könnten die Raiders auch ein oder zwei Runden früher einen Draft-Pick bekommen. In Las Vegas erlebte Adams zwei durchwachsene Spielzeiten, in dieser Saison startete der 31 Jahre alte Passempfänger in den ersten drei Saisonspielen, fiel zuletzt aber wegen Oberschenkelproblemen aus. Adams weilt den Berichten zufolge bereits in New York, wo er noch den Medizincheck absolviert.

Rodgers und Adams einst bei Green Bay Packers erfolgreich

In New York trifft Adams auf Aaron Rodgers, mit dem er acht Saisons erfolgreich bei den Green Bay Packers zusammengespielt hat. In Green Bay war Adams über Jahre Rodgers' Lieblings-Zielspieler. 65 Touchdown-Pässe warf der Quarterback auf den Wide Receiver.

Die Jets spielen bislang eine enttäuschende Saison und haben vier der bisherigen sechs Partien der Saison verloren. Erst am Montag gab es zu Hause ein 20:23 gegen den Divisions-Rivalen Buffalo Bills.

Nach den ersten fünf Spielen hatten sich die Jets von Trainer Robert Saleh getrennt. Sein Nachfolger soll bis zum Ende der Saison der bisherige Defensiv-Koordinator Jeff Ulbrich sein.