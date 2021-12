Verdächtiges Paket entpuppt sich als Geschenk

Ein herrenloses Paket sorgte vor einem Krankenhaus in Eggenfelden für einen Polizeieinsatz. Dann kam die Überraschung.

Ein verdächtiges Paket in einem Krankenhaus im niederbayerischen Eggenfelden (Kreis Rottal-Inn) hat sich als ein Geschenk entpuppt. Mitarbeiter des Krankenhauses verständigten am Samstag die Polizei, da sie das Paket am Eingang fanden und weder Empfänger noch Absender vermerkt war, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Spezialisten des Landeskriminalamts öffneten das Paket - und fanden Süßigkeiten und Kaffee samt Dankeskarte für die Mitarbeiter der Klinik. (dpa)