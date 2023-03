Grausiger Fund: Leiche steckte kopfüber in Gullyschacht

Diesen Fund wird ein Passant so schnell nicht vergessen: Am Straßenrand entdeckte ein Jugendlicher einen Mann, der in einem Gullyschacht steckte. Er war bereits tot.

Es ist ein grausiger Fund, den ein Passant in Niederkassel machte. In der Nacht zum Sonntag entdeckte er die Leiche eines Mannes. Sie steckte kopfüber in einem Gullyschacht. Die Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen. Sie steht vor mehreren Rätseln, welche es zu lösen gibt.

Niederkassel: Passant findet Leiche in Gullyschacht an Stadtgrenze von Köln

Laut Angaben der Polizei lief der Passant, der ein Jugendlicher sein soll, im Rhein-Sieg-Kreis gerade in der Nähe der Kölner Stadtgrenze, als er einen offenen Gullyschacht am Rande der Straße sah. In der Folge näherte er sich und blickte hinein. Er sah eine Person, die kopfüber im Gully steckte.

Der Jugendliche alarmierte gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr. Sie kam zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei zum Fundort. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gruben den Mann aus dem Gullyschacht aus. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Leiche in Gullyschacht gefunden: Handelt es sich um einen Mord?

Vieles deutet bei dem Leichenfund auf ein Verbrechen hin. Laut Angaben der Polizei war die Leiche übel zugerichtet und in eine weiße Decke eingewickelt, die an einigen Stellen blutdurchtränkt war. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass der Mann absichtlich in dem Schacht vergraben war. Er war offenbar mit Erde zugeschüttet worden.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie muss einige Rätsel lösen. Eines der wichtigsten dreht sich um die Frage, ob der Mann schon tot war, als er in den Gullyschacht gesteckt wurde. Es könnte sich auch nur um den Fundort der Leiche und nicht den Tatort handeln. Die weiteren Ermittlungen sollen Licht ins Dunkle bringen.

Die Fundstelle wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Der geschockte Fußgänger, der die Leiche entdeckte, wurde von einem Notfallseelsorger betreut.