Niederländische Kronprinzessin beginnt Militärdienst

Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat ihre militärische Ausbildung begonnen. Sie begann als Matrose dritter Klasse bei der Marine und Gefreite dritter Klasse bei Armee und Luftwaffe, teilte der Hof in Den Haag mit. Die 21 Jahre alte Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima kombiniert die Ausbildung mit ihrem Jurastudium in Amsterdam.

Amalia ist die erste Frau der königlichen Familie im Militärdienst. Die Ausbildung beginnt normalerweise mit einer mehrwöchigen militärischen Grundausbildung mit vielen körperlichen Übungen. Doch da Amalia sich im Juni bei einem Sturz vom Pferd den Arm gebrochen hatte, wurde dieser Teil verschoben. Sie beginnt zunächst mit dem theoretischen Teil der Ausbildung im Verwaltungsstab des Verteidigungsministeriums.