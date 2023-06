Baggerunfall mit zwei Toten und 10 verletzten Kindern

Kinder und ihre Väter treffen sich zu einem Zeltlager. Doch die Veranstaltung endet in einer Tragödie.

Bei einem Unfall während einer Ausflugsfahrt mit einem Bagger sind in Toppenstedt (Landkreis Harburg) ein Kind und ein Erwachsener gestorben.

Zehn weitere Kinder wurden zum Teil schwer verletzt, vier davon mussten mit Hubschraubern in Kliniken gebracht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Unfall ereignete sich bei einem Zeltlager, das Väter mit ihren Kindern im Kindergartenalter veranstaltet hatten. Dabei sei eine Gruppe "zur Belustigung" von einem Bagger über einen Feldweg gefahren worden. Die Menschen waren dabei in einer Art Gitterbox, die der Radlader nach oben gehoben hatte. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist dabei mutmaßlich ein Hydraulikschlauch gerissen. Die Box brach ab und fiel auf den Boden, so der Feuerwehrsprecher. Ob Kinder in Lebensgefahr sind, konnte der Sprecher nicht sagen.

(dpa)