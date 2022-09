Schwerer Unfall nahe Osnabrück fordert vier Todesopfer

Nahe Osnabrück ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei einer Kollision von einem Auto mit einem LKW kamen vier Menschen ums Leben.

Dramatischer Unfall in Niedersachsen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben in Bohmte vier Menschen bei einem Verkehrsunfall ihr Leben verloren. Im Landkreis Osnabrück stieß ein Auto offenbar frontal mit einem LKW zusammen. Das berichtete die Polizei. Der folgenschwere Unfall ereignete sich auf der B51.

Osnabrück: Unfall auf B51 – auch Seelsorger im Einsatz

Laut Angaben der Polizei saßen in dem Auto zwei Erwachsene und zwei Kinder. Sie alle starben noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Fahrer des LKW erlitt einen schweren Schock und wurde von Seelsorgern betreut. Hintergründe um die Ursache der Kollision waren zunächst unklar.

