Polizei sucht mit Drohnen, Hunden und über 100 Einsatzkräften nach vermisstem Studenten

Mehr als 100 Einsatzkräfte haben seit der Nacht zum Samstag, 12. Oktober, nach einem Hamburger Studenten gesucht. Der 19-Jährige feierte am Freitagabend zusammen mit anderen Studenten in einem Vereinsheim auf dem Campingplatz an der Ilmenau in Melbeck, wie die Polizei mitteilte. Der Ort liegt in der Nähe von Lüneburg (Niedersachsen).

Noch gegen 23 Uhr wurde der junge Mann stark alkoholisiert auf der Feier gesehen. Kurze Zeit später fehlte von ihm jede Spur. Nachdem die anderen Studenten die Polizei noch in derselben Nacht alarmiert hatten, starteten die Beamten die Suche mit mehreren Streifenwagen, einer Polizeidrohne und Hunden.

19-Jähriger nach Studentenparty vermisst: Über 100 Kräfte im Einsatz

Am Morgen suchten weitere Einsatzkräfte — darunter Feuerwehr, DRK und DLRG — zusätzlich auch mit Booten auf der Ilmenau nach dem 19-Jährigen. Doch aller Aufwand blieb bisher vergebens. Mehr als sein Mobiltelefon am Schlafplatz des Studenten konnte die Polizei nicht finden. Die Suche wurde am Sonntagabend vorerst eingestellt. Die Ermittlungen werden fortgeführt, die meisten Suchmöglichkeiten seien allerdings ausgeschöpft worden, so die Polizei. Weitere würden geprüft.

Der 19-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

männlich

etwa 1,75 m groß

sportlich

braunes, nach vorne gegeltes Haar

Bekleidung: Reißverschlussjacke mit weißer Aufschrift „eightyfive“, blaue Jeans und weiße Nike AirForce

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/8306-2215 entgegen. (mit dpa)