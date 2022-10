Infos zu Staffel 7 von "Ninja Warrior Germany" 2022: Sendetermine und Sendezeit

"Ninja Warrior Germany" 2022 ist mit Staffel 7 bei RTL zu sehen. Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Regeln haben wir hier für Sie.

"Ninja Warrior Germany" 2022 meldet sich mit Staffel 7 zurück und hat neben neuen Kandidatinnen und Kandidaten auch neue Hindernisse im Gepäck. Im Vergleich zur vorangegangenen Staffel werden sich aber neben dem Parcours auch andere Dinge ändern. So werden in den neuen Folgen nicht nur 280 Sportlerinnen und Sportler antreten, sondern mehr als 300 und auch das Mindestalter für die Teilnahme an "Ninja Warrior Germany" wurde herabgesetzt: In Staffel 7 dürfen sich Athletinnen und Athleten bereits ab 16 Jahren dem Parcours stellen und müssen nicht mehr volljährig sein, wie es bisher der Fall war. Darüber hinaus wird es zum ersten Mal einen Auftrittstunnel geben, den die Kandidatinnen und Kandidaten nutzen können, um auf die Start-Plattform zu gelangen.

Wann ging Staffel 7 von "Ninja Warrior Germany" 2022 bei RTL an den Start? Wie sieht es mit Sendeterminen und Sendezeit aus? Wie läuft die Übertragung der neuen Folgen? Wir haben Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuen Staffel von "Ninja Warrior Germany" 2022 hier für Sie.

"Ninja Warrior Germany" 2022: Wann war der Start von Staffel 7?

Die neuen Folgen der siebten Staffel von "Ninja Warrior Germany" 2022 gibt es seit dem 30. September 2022 bei RTL zu sehen. Außerdem kehrt auch der Live-Talk "Der Buzzer danach" zurück, den es bereits seit dem 22. September um 20.00 Uhr zu sehen gibt. Eine Woche vor dem Start von Staffel 7 lief dort bereits ein Special zu den neuen Folgen der Show.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Ninja Warrior Germany" 2022: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 7

Wie gewohnt gibt es die neuen Folgen von "Ninja Warrior Germany" seit dem 30. September 2022 immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Der Sender hat elf neue Episoden der sportlichen Spielshow versprochen. Neben den regulären Folgen mit fünf Vorrunden-Shows, zwei Halbfinal-Shows und zwei Final-Shows gibt es außerdem ein Prominenten-Special sowie ein Vier-Nationen-Special. Das sind die vorläufigen Sendetermine von "Ninja Warrior Germany" 2022:

Folge 1: 30. September 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: 07. Oktober 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: 14. Oktober 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: 21. Oktober 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: 28. Oktober 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: 04. November 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: 11. November 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: 18. November 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 9: 25. November 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 10: 02. Dezember 2022, 20.15 Uhr, RTL

Folge 11: 09. Dezember 2022, 20.15 Uhr, RTL

Regeln und Ablauf von "Ninja Warrior Germany" 2022

Die Prämisse von "Ninja Warrior Germany" ist schnell erklärt: Die antretenden Athletinnen und Athleten müssen einen Parcours überwinden, der mit verschiedenen sportlich anspruchsvollen Hindernissen gefüllt ist, und dabei so schnell wie möglich sein. Beim Bewältigen der Hindernisse kommt es vor allem auf Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung an. In den Vorrunden und im Halbfinale müssen die Kandidatinnen und Kandidaten jedoch nicht den gesamten Kurs absolvieren, um weiterzukommen - wer am weitesten kommt, zieht in die nächste Runde ein. Im Finale gibt es dann vier sogenannte Stages, die überwunden werden müssen. Hier muss jede Stage erfolgreich abgeschlossen werden um eine Chance auf den Sieg zu haben - auch wenn es am Ende niemand schafft.

In Staffel 7 wird es neue Hindernisse wie den Brillen-Weg, den Wand-Sprung und die V-Formation geben. Außerdem dürfen diesmal auch 16- und 17-Jährige antreten. In zwei Sendungen dürfen außerdem zwei Zuschauer mitmachen, die sich an einem der Hindernisse versuchen dürfen. Sollten sie die Challenge meistern erhalten Sie neben 1000 Euro auch eine Wildcard für die folgende Staffel von "Ninja Warrior Germany".

Übertragung und Wiederholung von "Ninja Warrior Germany" live im TV und Stream

Die Übertragung von "Ninja Warrior Germany" 2022 wird auch in Staffel 7 wieder der Privatsender RTL übernehmen. Sie können die neuen Folgen live im TV bei RTL ansehen oder auch auf den Live-Stream im Internet zurückgreifen. Dieser wird auf der Streaming-Plattform RTL+ bereitgestellt, ist allerdings nicht kostenlos abrufbar. Um den Live-Stream bei RTL+ zu verfolgen, benötigen Sie ein Premium-Abo, das 4,99 Euro im Monat kostet. Auf der Plattform können Sie die ganzen Folgen von "Ninja Warrior Germany" 2022 auch in der Wiederholung sehen. Bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung der jeweiligen Episode ist das in der Regel kostenlos möglich. Danach benötigen Sie auch hierfür die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft. (AZ)