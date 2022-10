"Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022: Alles rund um Termin, Kandidaten und Übertragung

Im Oktober läuft "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022. Wissenswertes rund um Kandidaten, Termin, Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

Nicht jedes Kind hat das Glück in guten Familienverhältnissen aufzuwachsen. Viele Kinder benötigen deshalb Hilfe - meistens finanziell. Der Privatsender RTL hat aus diesem Grund die Stiftung "Wir helfen Kindern" ins Leben gerufen. Jährlich werden dafür Spenden im Rahmen eines Spendenmarathons gesammelt.

In diesem Jahr findet daher das "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022 wieder statt. Prominente Athletinnen und Athleten versuchen vorgegebene Parcours zu bewältigen und dafür ein Preisgeld abzusahnen. Der gesamte Erlös kommt der Stiftung "Wir helfen Kindern" zugute. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Grundlegend gibt es zwei Parcoursrunden mit unterschiedlichen Aufgaben und Herausforderungen. Die drei Promis, die die vorgegebenen zwei Runden am besten bestritten haben, haben am Ende die Möglichkeit den neuen "Mount Midoriyama" mit einer Höhe von 32 Metern und drei Hinderniselementen zu bezwingen. Nach den einzelnen Runden - die selbstverständlich geschafft werden müssen - gibt es ein Preisgeld in unterschiedlicher Höhe. In Runde 1 bekommen die Kandidaten für jedes überwundene Hindernis 500 Euro auf ihr Konto gutgeschrieben. In Runde 2 können bei einem Sieg sogar 1000 Euro verbucht werden. Am Ende - in Runde 3 - können pro geschafften Abschnitt 2000 Euro abgesahnt werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie möchten gerne mehr zu "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022 erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir informieren Sie über Kandidaten, Termin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

Das sind die Kandidaten von "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022

Der Sender hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Prominente aus den unterschiedlichsten Branchen für "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022 eingeladen. Bisher sind noch nicht alle Teilnehmer bekannt, einige wurden jedoch schon offiziell bestätigt. Hier haben wir eine Übersicht zu den bestätigten Kandidaten von "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022:

Luca Hänni

Elena Miras

Felix Streng

Eric Stehfest

Kira Walkenhorst

Evil Jared Hasselhoff

Filip Pavlovic

Thorsten Legat

Dominik Stuckmann und Anna Rossow

und Sandy Mölling

Wann ist der Termin von "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022?

Die Show "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022 wird noch diesen Monat, nämlich am 30. Oktober 2022 um 20.15 Uhr, ausgestrahlt.

"Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022: Gibt es eine Übertragung im TV und Stream?

Da die Sendung für den guten Zweck stattfindet und die Erlöse der von RTL ins Leben gerufenen Stiftung "Wir helfen Kindern" zukommen, ist es nicht besonders verwunderlich, dass "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022 eine Produktion vom Privatsender RTL ist. Die Show rund um den Spendenmarathon wird allerdings nicht im linearen Fernsehen zu sehen sein. Die Parcours-Sendung wird es lediglich im Stream bei RTL+ zu sehen geben.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022:

Sendung? "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022

"Ninja Warrior - Promi-Special" 2022 Termin? 30. Oktober 2022

30. Oktober 2022 Moderation? Laura Wontorra , Frank Buschmann und Jan Köppen

, und Übertragung? RTL+ (Stream)

Gibt es eine Wiederholung von "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022?

RTL hat sich bisher nicht zu einer Wiederholung von "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" 2022 geäußert. Eine Vermutung: Da die Show nicht direkt bei RTL zu sehen sein wird, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch keine direkte Wiederholung bei RTL geben. Die Sendung kann jedoch auch im Anschluss an den Termin bei RTL+ gestreamt werden.

