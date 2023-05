"Zelda - Tears of the Kingdom": Reviews zum Release – Wie gut ist das Spiel?

Fans der "The Legend of Zelda"-Reihe fieberten dem Release von "Tears of the Kingdom" entgegen – heute ist es erschienen. Was sagen die Reviews auf Metacritic?

Nach dem riesigen Erfolg von "Breath of the Wild" wurde die neueste Ausgabe aus dem "The Legend of Zelda"-Universum namens "Tears of the Kingdom" von Fans der Reihe sehnsüchtig erwartet. Ursprünglich hatte Nintendo den Release von "Tears of the Kindom" für 2022 angepeilt, musste das Spiel für die Nintendo-Switch dann aber auf 2023 verschieben. Heute am 12. Mai ist es erschienen und die Spiele-Tester sind sich einig: Nintendo hat ein weiteres Meisterwerk kreiert, das auf der Review-Plattform Metacritic derzeit die Bewertungsranglisten anführt.

Wie sehen die Reviews zu "Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" im Detail aus? Wir verraten Ihnen, was die Videospiel-Tester über das neueste Game aus dem Hause Nintendo sagen.

"Zelda - Tears of the Kingdom": Release – heute ist das Spiel erschienen

Mit dem Release von "Tears of the Kingdom" heute am 12. Mai 2023 dürfen Nintendo-Fans weltweit nun auch selbst in die riesige Sandbox-Spielwelt eintauchen. Spiele-Tester hatten schon vor dem Release-Termin Test-Versionen des Spiels erhalten, weshalb die meisten Testberichte bereits gestern bei Metacritic veröffentlicht wurden. Privatpersonen dürfen erst ab morgen ihre Meinung zu "Tears of the Kingdom" auf der Review-Plattform abgeben.

Auf Amazon ist "Tears of the Kingdom" schon um 14 Prozent rabattiert und derzeit für 59,99 statt 69,99 Euro zu haben. Im Online-Shop von Nintendo muss man für die neueste "Zelda"-Ausgabe den vollen Preis von 69,99 Euro zahlen.

Reviews zu "Tears of the Kingdom": Was sagen die Kritiker auf Metacritic?

Noch sind nicht alle Testberichte der zahllosen Gaming-Magazine auf metacritic.com eingegangen, doch nach 87 Reviews lässt sich bereits ein klarer Trend abzeichnen: "Tears of the Kingdom" kommt bei den Kritikern sehr gut an. Spiele-Magazine wie IGN, Nintendo Insider und Screen Rant aber auch namhafte Zeitungen wie The Telegraph oder The Guardian aus Großbritannien haben an "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" die Höchstwertung vergeben.

Der bisher einzige Ausreißer kommt von Gfinity, einem internationalen E-Sports-Unternehmen, das auch ein Online-Magazin mit News und Tests rund um die Welt der Videospiele betreibt. Mit 60/100 Punkten vergab das Magazin die bislang schlechteste Wertung für "Tears of the Kingdom". Der Tester sagt: "Wer mit dem Vorgänger aus dem Jahr 2017 nichts anfangen konnte, dem dürfte die Story allein auch keinen zweiten Anlauf wert sein" (übersetzt aus dem Englischen). Das Magazin spielt dabei wohl darauf an, dass sich am Game-Design zwischen "Breath of the Wild" und "Tears of the Kingdom" kaum etwas geändert zu haben scheint.

Trotz dieser einen mittelmäßigen Bewertung führt die neueste "Zelda"-Ausgabe die Rangliste der besten Spiele des Jahres mit einer Gesamtwertung von 96/100 an. Hier finden Sie noch einige Zitate weiterer Tester, die wir für Sie aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt haben:

IGN: "'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' ist eine unfassbare Fortsetzung, die eine bereits jenseits aller Erwartungen gefüllte Welt erweitert und das Niveau weiter Richtung Himmel hebt."

GameSpot: "Zelda: Tears of the Kingdom ist eine Leinwand für die eigene Kreativität, ein Buch für eigene Geschichten, eine Welt, in der man eigene Legenden erschaffen kann."

The Telegraph: "Ich habe mich in jedem Moment wie ein Held gefühlt – ob ich gerade die Prinzessin gerettet, versteckte Korridore erkundet oder das verlorengeglaubte Rezept für einen Käse entdeckt habe."