Neues Buch von Krasznahorkai erscheint bald auf Deutsch

Das neue Buch des frisch gekürten Literaturnobelpreisträgers László Krasznahorkai soll noch in diesem Jahr auf Deutsch erscheinen. Das teilte sein deutscher Verlag S. Fischer mit.

Demnach soll der Roman «Zsömle ist weg» voraussichtlich ab dem 15. Dezember ausgeliefert werden. Das Buch war in Ungarn im Jahr 2024 unter dem Titel «Zsömle odavan» erschienen.

In der vergangenen Woche war dem 71 Jahre alten Schriftsteller der Nobelpreis für Literatur zugesprochen worden. Krasznahorkai war zu dem Zeitpunkt privat in Frankfurt.

Seine Werke werden häufig als postmodern und stark von Literaturgrößen wie Franz Kafka und Samuel Beckett beeinflusst beschrieben. Zu den bekanntesten Werken des Ungarn gehört neben «Satanstango» auch «Melancholie des Widerstands». Sein 2021 erschienener Roman «Herscht 07769» spielt in Deutschland.

Feierlich überreicht werden die Nobelpreise traditionell am 10. Dezember - das ist der Todestag des schwedischen Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896), auf dessen Testament die Auszeichnungen zurückgehen.