Das berühmte Restaurant Noma will schließen – und sich neu erfinden

Das Noma macht zu. Eines der bekanntesten Restaurants will seine Geschichte jedoch nicht beenden, sondern sich kulinarisch neu erfinden. Mit einem besonderen Projekt.

Einer der bekanntesten Restaurants der Welt macht dicht. Ende 2024 wird das Noma in Kopenhagen seine Türen schließen. Beendet ist die Reise für den außergewöhnlichen Betrieb damit nicht. Ziel des dänischen Restaurants ist es vielmehr, sich kulinarisch neu zu erfinden. Das Noma soll sich "in ein riesiges Labor verwandeln".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Weltberühmtes Restaurant Noma schließt: Es soll mit "noma 3.0." ein Labor entstehen

"Um weiterhin noma zu sein, müssen wir uns verändern. Deshalb, liebe Gäste und Freunde, haben wir einige aufregende Neuigkeiten zu verkünden", teilte das Noma auf der Social-Media-Plattform Instagram mit: "Der Winter 2024 wird die letzte Saison von noma, wie wir es kennen, sein. Wir schlagen ein neues Kapitel auf: noma 3.0. Wir hoffen, dass Sie uns auf dieser neuen Reise begleiten werden."

Die Betreiber schreiben auf der Website von noma, dass im Jahr 2025 ein "riesiges Labor" entstehen soll. Eine Art "Versuchsküche", welche neue Innovationen rund um die Ernährung hervorbringen soll. Die "Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen" soll dabei im Mittelpunkt stehen. Auch mit dem "noma 3.0." sollen in Zukunft noch Gäste bedient werden. "Ein Restaurant zu sein, wird uns nicht mehr definieren", schreiben die Betreiber über das anstehende Projekt: "Stattdessen werden wir einen Großteil unserer Zeit damit verbringen, neue Projekte zu erkunden und viele weitere Ideen und Produkte zu entwickeln."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Noma macht zu: Das Restaurant wurde mehrmals zum besten der Welt gekürt

Das Noma wurde 2003 im Zentrum der dänischen Hauptstadt Kopenhagen eröffnet. Im Jahr 2016 folgte ein Umzug in ein umgebautes Lagerhaus in der Nähe der Kommune Christiania. Inklusive Treibhaus auf dem Dach. Das Restaurant wurde im Lauf der Jahre mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Vom britischen Magazin Restaurant wurde das Noma mehrmals zum besten Restaurant der Welt gekürt.

Der Name des Restaurants steht für "ny nordisk mad" (neues nordisches Essen). Das Noma bietet vor allem Gerichte aus nordischen Ländern an. Beispielsweise grönländische Moschusochsen. Das Essen wird vor allem mit Getreide und Gemüse aus der Region um Kopenhagen serviert. Nun schlagen die Betreiber ein neues Kapitel auf:

"In dieser nächsten Phase werden wir weiter reisen und nach neuen Wegen suchen, um unsere Arbeit zu verbreiten. Gibt es einen Ort in der Welt, an den wir gehen müssen, um zu lernen? Dann werden wir ein Noma-Pop-up veranstalten. Und wenn wir genug neue Ideen und Geschmäcker gesammelt haben, werden wir eine Saison in Kopenhagen veranstalten. Unser Ziel ist es, eine dauerhafte Organisation zu schaffen, die sich der bahnbrechenden Arbeit im Lebensmittelbereich widmet, aber auch das Fundament für ein Restaurantteam neu zu definieren, einen Ort, an dem man lernen, Risiken eingehen und wachsen kann! Wir haben die letzten zwei Jahre mit der Planung verbracht und sind bereit für die nächsten Jahre, in denen wir unser Ziel verwirklichen wollen. Wir hoffen, dass Sie uns auf dieser neuen Reise begleiten werden."

Lesen Sie dazu auch