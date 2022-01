"Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan": Alles rund um Termin und Handlung

Kürzlich gab es den Krimi "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" zu sehen. Dieser Artikel liefert alle Informationen rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

Anfang Januar war ein neuer Krimi auf ARD zu sehen. "Nord bei Nordwest" ging in eine neue Runde. In der nächsten Ausgabe geht es um Andreas Brose, der, wie es der Name bereits verrät, besser bekannt ist unter "Der Andy von nebenan". Andy wird aufgrund einer Zeugenaussage eines Mordes bezichtigt. Die Ermittlungen laufen an.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" sehen können, welche Schauspieler mitwirken, wie die Übertragung ist und ob es eine Wiederholung geben wird? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Dieser Artikel liefert alle nötigen Informationen rund Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Wann wird "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" ausgestrahlt? Das ist der TV-Termin

Ausgestrahlt im deutschen Fernsehen wurde "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" am 06. Januar 2022. Online ist die neue Folge des Krimis bereits zwei Tage zuvor, seit dem 04. Januar 2022, zu sehen. Für insgesamt sechs Monate wird die Ausgabe anschließend in der ARD-Mediathek verfügbar sein.

"Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan": Schauspieler und Besetzung

In der neuen Ausgabe von "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" werden auch wieder alte Bekannte dabei sein. Mit von der Partie sind unter anderem die beiden Kriminalpolizisten Hauke Jacobs und Hannah Wagner, die von Hinnerk Schönemann und Jana Klinge gespielt werden. In der neuesten Ausgabe wird eine weitere Hauptrolle, die des Andy Broses, von Christoph Franken verkörpert. Weitere Schauspieler wirkten an der Produktion der neuen Folge von "Nord bei Nordwest" mit. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Rollen und Schauspielern:

Hinnerk Schönemann als Hauke Jacobs

als Jana Klinge als Hannah Wagner

als Marleen Lohse als Jule Christiansen

Christoph Franken als Andy Brose

als Vedat Erincin als Cem Brose

als Sarah Hostettler als Judika Hintzel

als Judika Hintzel Samuel Weiss als Linus Hintzel

Julia Stinshoff als Frau Petersberg

Cem Ali Gültekin als Mehmet Ösker

als Mehmet Ösker Regine Hentschel als Frau Bleckmann

Stephan A. Tölle als Herr Töteberg

als Herr Töteberg Victoria Fleer als Bine Pufal

als Bine Pufal Joshy Peters als Puttkammer

Jens Weisser als Dirk Christiansen

als Rike Eckermann als Ariane Spieker

als Marcus Prell als Fotograf Brennecke

als Fotograf Brennecke Frank Roder als Herr Traugott

Auch weitere Tätigkeiten wie Musik, Kamera und Regie hat der Sender bekanntgegeben. Die Musik kommt von Stefan Hansen, die Kamera wurde von Katharina Dießner und die Regie von Nina Wolfrum geführt. Das Buch stammt von Nils Holle.

Das ist die Handlung von "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan"

In der neuen Ausgabe von "Nord bei Nordwest" geht es um Andereas Borse, der in Schwanitz viel mehr bekannt ist unter dem Namen "der Andy von nebenan". Sein Charakter zeichnet sich unter anderem durch sein handwerkliches Geschick aus. Andys Ziehvater Cem Brose wurde plötzlich tot aufgefunden und Andy wird aufgrund einer Zeugenaussage des Mordes bezichtigt. Durch die Ermittlungen wird bekannt, dass der Ziehvater in früheren Jahren einmal Schatzsucher ist. Nach einem zweiten Mordfall verschwindet Andy plötzlich spurlos.

"Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan": Übertragung im TV oder Stream

Am 06. Januar 2022 wird der Krimi auf ARD zu sehen sein. Zur Prime-Time um 20.15 Uhr gibt es "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" zu sehen.

Wird es eine Wiederholung von "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" geben?

Sind Sie am 06. Januar 2022 um 20.15 Uhr verhindert? Bereits am selben Abend wird es "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" nochmals zu sehen geben. In der Nacht auf den 07. Januar 2022 wird der Krimi um 23.55 Uhr nochmals ausgestrahlt. Weiterhin hat ARD bekanntgegeben, dass "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan" für insgesamt sechs Monate in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird.

Hier gibt es eine Übersicht zu "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan":

Krimi: "Nord bei Nordwest : Der Andy von nebenan"

"Nord bei : Der von nebenan" TV-Termin: 06. Januar 2022

06. Januar 2022 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Sender: ARD

Wiederholung: 06. Januar 2022, 23.55 Uhr, ARD + Mediathek