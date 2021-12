Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho! in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 25.12.21 den Film "Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimifans, aufgepasst: Die ARD bringt zu Weihnachten "Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!" ins deutsche Fernsehen. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Auf welche Handlung können sich Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!" am 25.12.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!" läuft am heutigen Samstag, 25. Dezember 2021, in der ARD. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Episode dauert rund anderthalb Stunden an. Sie ist außerdem als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es heute im ARD-Film "Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!"

Ein Unglück kommt selten alleine - auch zu Weihnachten ist das so. Ausgerechnet in der Zeit, in der es eigentlich darum geht, Kraft zu tanken für die anstehenden Aufgaben, ist in Schwanitz Ausnahmezustand: Die Fähre beendet ihre Saison, der Deich im Nachbarort bricht. Schwanitz ist komplett isoliert. Als dann auch noch ein Mord passiert, überschlagen sich die Ereignisse. Wer hat den Weihnachtsmann erschossen?

Video: AFP

Hauke Jacobs, Hannah Wagner und Tierarzthelferin Jule machen sich mit voller Kraft an die Ermittlungen. Sie stellen ihre Untersuchungen an in einer Situation, in der die Dorfbewohner komplett auf sich zurückgeschmissen sind. Ohne Option, die Außenwelt zu erreichen, müssen sie sich zusammenraufen. Gelingt es trotz der widrigen Umstände, den Mordfall aufzudecken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!" im Cast

Hauke Jacobs - Hinnerk Schönemann

- Hannah Wagner - Jana Klinge

- Jule Christiansen - Marleen Lohse

- Mehmet Ösker - Cem Ali Gültekin

Herr Töteberg - Stephan A. Tölle

Frau Bleckmann - Regine Hentschel

Bine Pufal - Cictoria Fleer

Puttkammer - Joshy Peters

"Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Samstagabend ist schon anderweitig verplant? Macht nichts: Sie finden "Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!" auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

(AZ)