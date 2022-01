Nord bei Nordwest - Wilde Hunde in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 20.1.22 den Film "Nord bei Nordwest - Wilde Hunde". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannung garantiert: In der ARD läuft im Januar "Nord bei Nordwest - Wilde Hunde". Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Welche Handlung erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Nord bei Nordwest - Wilde Hunde" am 20.1.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Nord bei Nordwest - Wilde Hunde" läuft am Donnerstag, 20. Januar 2022, in der ARD. Los geht es zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt rund anderthalb Stunden. Die Episode ist außerdem als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Nord bei Nordwest - Wilde Hunde"

Hauke Jacobs ist aktuell gut beschäftigt: Gleich verschiedene Fälle warten auf Aufklärung. Und dabei ist nicht nur sein Geschick als Kommissar gefragt. Jacobs muss auch als Tierretter und -arzt aktiv werden.

Doch von vorne: Der Denunziant Frank Schuster wird tot aufgefunden. Hauke und Hannah übernehmen den Fall. Schnell entdecken sie Spuren, die sie zur Hundepension von Kai Schwarz führen. Hat der Tierfreund etwas mit dem Verbrechen zu tun?

Herbert Winter hat derweil ganz andere Sorgen. Ein Unbekannter hat offensichtlich vergiftete Köder ausgelegt. Gerade noch so kann Jule die Hündin von Winter retten. Gemeinsam machen sich Jule und Herbert auf die Suche nach dem Tierhasser. Auch sie kommen auf die Hundepension von Schwarz.

Die, so ergeben die Ermittlungen, dient nur vordergründig dem Wohle von Tieren. Tatsächlich werden dort illegale Medikamente gehandelt - geschmuggelt in den Körpern von armen Hunden. Gelingt es den Ermittlern, ausreichend Beweise zu sammeln und den Verbrechern das Handwerk zu legen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Nord bei Nordwest - Wilde Hunde" mit im Cast

Hauke Jacobs - Hinnerk Schönemann

- Hannah Wagner - Jana Klinge

- Jule Christiansen - Marleen Lohse

- Kai Schwarz - Uke Bosse

Herbert Winter - Felix Knopp

- Gabi Meier Anne Roemeth

Anne Roemeth Mark Parker - Jean-Luc Bubert

Vanessa Riemann - Jing Xiang

- Björn Witthus - Max Thommes

Roman Nowak - Maciej Salamon

- Mehmet Ösker - Cem Ali Gültekin

"Nord bei Nordwest - Wilde Hunde" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Nord bei Nordwest - Wilde Hunde" interessiert Sie, der Donnerstagabend ist aber schon verplant? Kein Problem: Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek. (AZ)