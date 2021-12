Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 20.12.21 den Krimi "Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder hochspannend im Zweiten: Im ZDF läuft kurz vor Weihnachten "Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht"? Und wir haben alle wichtigen Informationen für Sie zusammengestellt. In diesem Text lesen Sie, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob die Episode auch als kostenloser Stream in der Mediathek zur Verfügung steht.

TV-Termin: "Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht" am 20.12.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht" ist heute, am Montag, 20. Dezember 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Fans können sich auf rund anderthalb Stunden Spannung freuen. Und wer am Montagabend schon etwas anderes vorhat, muss nicht traurig sein: "Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht" steht als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht"

Die Hektik und der Trubel verschwinden auf Sylt jedes Jahr zur selben Zeit: zwischen dem vierten Advent und Heiligabend. Es wirkt, als würde alle mindestens einen Gang rausnehmen - und sich etwas erholen von dem Jahr. Der Endspurt im Dezember ist für die Besinnlichkeit und die Ruhe reserviert. Umso dramatischer. ist der Effekt, als der Besitzer des Traditionsunternehmens Betten Reuter tot aufgefunden wird - neben dem geöffneten Wandtresor.

Seine Ehefrau Regina und seine Tochter Freya geben an, zwei Unbekannte in Weihnachtsmann-Kostümierung hätten sich überfallen. Einer der Verbrecher hatte die Waffe auf Reuter gerichtet und ihn eiskalt ermordet. Für Hinnerk Feldmann sind die Ermittlungen durchaus ungewöhnlich, pflegt er doch eine heimliche Liaison mit Freya. Er möchte aus der Heimlichtuerei eigentlich raus - und in das Bettengeschäft einheiraten. Die WG mit Ina Behrendsen war für eine Zeit lang wunderbar, nun ist aber für ihn die Zeit gekommen, weiterzuziehen.

Gelingt es dem Ermittler, Privates privat sein zu lassen und mit vollem Fokus den Fall zu untersuchen? Wichtig wäre es, denn es gibt Hinweise, dass noch mehr Menschen in Gefahr sein könnten.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht" im Cast

Carl Sievers - Peter Heinrich Brix

- Ina Behrendsen - Julia Brendler

- Hinnerk Feldmann - Oliver Wnuk

- Tabea Krawinkel - Victoria Trauttmansdorff

- Dr. Karp - Anne Weber

Freya Reuter - Lena Dörrie

- Regina Reuter - Johanna Gastdorf

- Hilde Stach - Anna Stieblich

- Jona Reuter - Cecil von Renner

- Cecil von Renner Gerald Rohr - Thomas Kügel

Roswitha Piel - Marlen Ulonska

- Ruth Rammstein - Jessica Kosmalla

- Polizist Schneider - Stephan A. Tölle

Gregor Wilsch - Jürg Plüss

- Hannes Eschenbach - Patrick von Blume

- Patrick von Blume Rudolf Reuter - Klaus Peeck

- Spurensicherer - Jan Hasenfuß

"Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Montagabend passt nicht, "Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht" verpassen ist aber auch keine Option? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: Sie finden die Episode als kostenfreien Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)