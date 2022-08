Gas-Stopp bei Nord Stream 1: Das hat es mit den Wartungsarbeiten auf sich

Seit der Nacht auf Mittwoch fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland – schon wieder. Was hat es damit auf sich? Fragen und Antworten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde der Gashahn erneut zugedreht: Es fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1, kein Gas mehr von Russland nach Deutschland. Daten der Betreiber der Einspeisepunkte bestätigten das Szenario. Der Gas-Stopp war schon vorher erwartet worden, wurde er doch aus Moskau angekündigt. Doch warum kommt es zum erneuten Lieferstopp und was bedeutet dieser?

Warum fließt kein Gas durch Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland?

Der russische Staatskonzern Gazprom gibt an, dass die Gaslieferungen nach Deutschland für drei Tage lang ausgesetzt werden. Demnach müsste das Gas ab Samstagmorgen wieder durch die Ostsee-Pipeline fließen. Als Grund für den vorübergehenden Gas-Stopp nannte das Unternehmen technische Faktoren und turnusmäßige Wartungsarbeiten.

Die Bundesnetzagentur bezeichnet den Lieferstopp allerdings als unbegründet und technisch nicht nachvollziehbar. Dementsprechende Wartungen hatte es zuvor offenbar nicht gegeben. Auch die Bundesregierung bezweifelt, dass es technische Gründe für den Gas-Stopp bei Nord Stream 1 gibt.

Wie viel Gas floss zuletzt durch Nord Stream 1?

In den letzten Tagen waren rund 20 Prozent der maximal möglichen Gasmenge durch Nord Stream 1 geflossen. In den letzten Wochen und Monaten waren die Gaslieferungen von Russland immer weiter gedrosselt worden. Im Juli wurde die Gaslieferung durch Nord Stream 1 sogar für mehrere Tage eingestellt. Damals waren allerdings jährliche Wartungsarbeiten der Grund, welche die Nord Stream AG zuvor angekündigt hatte.

Trotzdem kam es im Zuge des Lieferstopps zum Streit zwischen der Bundesregierung und der Regierung in Moskau. Dieser drehte sich rund um eine Turbine, welche für den Gastransport durch Nord Stream 1 von großer Bedeutung ist. Hersteller Siemens Energy aus Kanada hatte die Turbine gewartet und zurück nach Deutschland geliefert. Dort liegt sie aber nun in Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen, da Russland die Annahme verweigert.

Was bedeutet der Lieferstopp bei Nord Stream 1 für Deutschland?

In Deutschland geht schon seit einiger Zeit die Angst um, dass nicht genug Gas für den Winter vorhanden sein wird. Zwar füllten sich die Gasspeicher zuletzt schneller als erwartet, doch ein kompletter Lieferstopp rund um Nord Stream 1 könnte dennoch Folgen haben. Deutschland ist weiterhin abhängig vom russischen Gas.

Sollte Russland beschließen, kein Gas mehr durch die Pipeline in Richtung Deutschland zu schicken, könnten sich die Gasspeicher womöglich nicht ausreichend für den Winter füllen. Das könnte für die Wirtschaft und private Haushalte weitreichende Folgen haben. Die Bundesregierung wirft Russland daher auch vor, die Gasversorgung als Kriegswaffe zu missbrauchen.