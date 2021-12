Beste Reportagen 2021

vor 57 Min.

Mehr als eine Legende: Wie diese Graberde der modernen Medizin hilft

Plus Seit Urzeiten pilgern die Menschen zu einem Grab in Nordirland, dessen Erde heilen können soll. Ein Forscher sieht sich das genauer an - und entdeckt Erstaunliches.

Von Fabian Federl

Im Jahre 1745 wurde in einem Dorf im heutigen Nordirland James McGirr geboren. Als junger Mann wurde er Pfarrer, galt als Wunderheiler, konnte von der Krätze bis zur Cholera alles heilen, was seine Pfarrei befiel. Als McGirr im Alter von 70 Jahren starb, sollen seine letzten Worte gewesen sein: „Nach meinem Tode soll der Lehm, der mich bedeckt, alles heilen, was ich zu heilen vermochte.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen