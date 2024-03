Gardasee: Diese Veranstaltungen 2024 sollten Urlauber kennen

Das Mountainbikerennen von Bardolino Bike ist im März eines der großen Auftaktevents der Sportsaison am Gardasee.

Festival di Primavera in Franciacorta

In der Kirche S. Biagio im Ortsteil Rivoltella. "Musica Antica" vom Rundfunksinfonieorchester der RAI

Auch diesem Jahr werden die Jungsegler der Klasse Optimist in Riva del Garda zu ihrer großen Regatta teilnehmen

29.03.2024 bis 01.04.2024

Ostertage am Gardasee