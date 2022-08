Schweres Zugunglück in Herne: Schaden in Millionenhöhe

Im Containerterminal von Herne ist es zu einem schweren Zugunglück gekommen. Der Schaden dürfte in Millionenhöhe sein, Verletzte gibt es wohl keine.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Nordrhein-Westfalen zu einem schweren Zugunglück gekommen. Im Container-Terminal von Herne fanden Einsatzkräfte meterhohe Stahltrümmer und ein Bild der Verwüstung vor. Die Feuerwehr war gegen 4.40 Uhr mit einem Großaufgebot ausgerückt. Die Einsatzkräfte waren auch am Freitagmorgen noch vor Ort.

Zugunglück in Herne: Zug fuhr auf Waggons auf

Offenbar ist in der Nacht ein 600 Meter langer Güterzug auf stehende Waggons aufgefahren. Der Zug aus dem tschechischen Paskov schob diese mit enormer Wucht auseinander, wie erste Erkenntnisse nahelegen. Es wurden mehrere Güterwaggons zerstört, die mit Containern beladen waren. Zahlreiche Wagen lagen neben ihren Gleisen. Die Feuerwehr spricht von acht Güterwaggons, die neben den Gleisen lagen.

Der Zugführer sprang kurz vor der Kollision aus seiner Zuführerkabine und blieb unverletzt. Es soll sich um einen Mitarbeiter der Wanne-Herne Eisenbahn (WHE) handeln. Offenbar konnte er nicht bremsen. "Der Zug kam nicht zum Stehen, weil höchstwahrscheinlich die Bremsen versagt haben. Es deutet alles darauf hin, dass es ein technisches und kein menschliches Versagen war. Wir sind sehr froh, dass der Lokführer unverletzt geblieben ist", sagte Thorsten Kinhöfer, der Geschäftsführer der CTH Container Terminal Herne GmbH.

Video: dpa

Container-Terminal in Herne: Schaden in Millionenhöhe

Kinhöfer glaubt, dass es sich um einen Gesamtschaden in Millionenhöhe handelt. Er spricht von einem siebenstelligen Euro-Bereich. Offenbar sind 15 bis 20 Container und die Lok aus Tschechien bei dem Unglück zerstört worden.

Das Container-Terminal soll nun mindestens eine Woche gesperrt werden. In dieser Zeit soll auch Sachvertständige die genaue Unfallursache herausfinden. Für die CTH Container Terminal Herne GmbH sei der Stillstand laut Kinhofer "bitter", die wirtschaftlichen Folgen sind aber noch nicht abzusehen.