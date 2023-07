Auto-Frachter vor Ameland brennt – und droht zu sinken

Auf einem Frachtschiff vor Ameland mit rund 3000 Autos an Bord ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch ist ums Leben gekommen. Der Frachter droht zu sinken.

Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland ist ein Feuer auf einem Frachtschiff ausgebrochen. Rund 3000 Autos befinden sich auf dem Frachter. Eine Person ist nach Angaben der niederländischen Küstenwache bei dem Brand ums Leben gekommen. 23 Mitglieder der Besatzung konnten von Hubschraubern der Küstenwache gerettet werden, einige seien verletzt.

In der Nacht auf Mittwoch sei die Meldung über den Brand eingegangen. Aktuell versuchen Rettungskräfte immer noch das Feuer auf der "Fremantle Highway" zu löschen. Das Schiff, das sich rund 27 Kilometer entfernt von Ameland befindet, droht ansonsten zu sinken.

Brand auf Fracht-Schiff vor Ameland: Elektroauto vermutlich Ursache

Die "Fremantle Highway" war unterwegs aus Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Ein Elektroauto habe nach ersten Erkenntnissen der Küstenwache das Feuer ausgelöst. Insgesamt 2857 Autos seien an Bord des Schiffs – 25 davon Elektroautos, wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet.

Schon in der Nacht soll die Besatzung versucht haben, dass Feuer zu löschen. Das sei allerdings fehlgeschlagen. Daraufhin starteten Sicherheitskräfte, das Schiff zu evakuieren. Einige Besatzungsmitglieder seien eigenständig von Bord gesprungen.

Feuer auf Auto-Frachter: Deutschland will Niederlande unterstützen

Auch die Behörden in Deutschland sind alarmiert. "Wir beobachten die Situation", sagte ein Sprecher des deutschen Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das Havariekommando habe den niederländischen Behörden Unterstützung angeboten. Dafür stünden zum Beispiel Schiffe oder Einsatzkräfte bereit. Eine Entscheidung über eine Entsendung sei bislang aber noch nicht gefallen.

Das Havariekommando in Cuxhaven ist in Deutschland für die maritime Notfallvorsorge und das Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee zuständig. Es ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf norddeutschen Bundesländer. Bei Unfällen auf der Nord- und Ostsee plant und organisiert es Hilfe etwa für Verletzte, bei Verunreinigungen durch Schadstoffe und bei Bränden. (mit dpa)