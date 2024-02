Knapp 200 km/h: Sturm "Ingunn" wütet in Norwegen

"Ingunn", der stärkste Sturm seit mehr als 30 Jahren, ist mit bis zu 200 km/h über Norwegen gezogen. Behörden warnen vor Erdrutschen, Schlammlawinen und Sturzfluten.

Sturmböen mit knapp 200 km/h sind am Donnerstag über Norwegen hinweggefegt. "Ingunn", der stärkste Sturm seit mehr als 30 Jahren, deckte Dächer ab und zerstörte Stromleitungen. Der Flug- und Fährverkehr musste ausgesetzt werden. Straßen, Tunnel und Brücken waren aufgrund von Wind, Regen oder Schnee nicht befahrbar. Mehrere Schulen blieben geschlossen. Etwa 12.000 Haushalte waren ohne Strom. Auf der Insel Soemma registrierte das meteorologische Institut mit 195,8 km/h die Rekordwindgeschwindigkeit.

Sturm "Ingunn" zieht über Norwegen: Höchste Warnstufe ausgegeben

Der Sturm war bereits am Mittwochnachmittag auf Mittelnorwegen getroffen und zog dann am Donnerstag in Richtung Norden. Das norwegische Wetterinstitut gab die höchste Warnstufe für die arktische Region aus. Zudem rief die norwegische Direktion für Wasserressourcen und Energie die höchste Lawinenwarnstufe für einen Großteil Süd- und Mittelnorwegens aus. Auch vor Erdrutschen, Schlammlawinen und Sturzfluten wurde gewarnt.

Nahe der Kleinstadt Laerdal nordöstlich von Bergen fegte der Sturm einen Bus mit 14 Passagieren von der Straße. Nach Angaben der Polizei gab es dabei keine Berichte über Verletzte. In einem Hotel in der Stadt Bodø im Bezirk Nordland wurden laut Polizei mehrere Fensterscheiben zerstört. Die Innenstadt sei später aus Sicherheitsgründen abgeriegelt worden.

Weiterer Sturm in Norwegen am Freitag, ab Montag auch Deutschland betroffen

Nach Angaben des Wetterportals wetter.de zieht am Freitag schon der nächste Sturm über Norwegen und Schottland. Der Höhepunkt wird im Laufe des Samstags oder in der Nacht auf Sonntag erwartet. Es sollen erneut Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 km/h möglich sein. Am Sonntag schwächt sich der Orkan ab und verlagert sich weiter nach Süden.

Dann könnte auch Deutschland betroffen sein. Am Montag erwartet der britische Wetterdienst UKMO orkanartige Böen an den Küsten und im Bergland. Das amerikanische Modell GFS berechnet das Windfeld weiter südlich, quer über Deutschland vom Westen bis in den Südosten.

