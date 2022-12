Nosferatu-Spinne in Deutschland: Wie sich die riesige Webspinne bei uns ausbreitet

Die Nosferatu-Spinne verbreitet sich in Deutschland. Doch sind die Tiere gefährlich für den Menschen? Und was wissen wir bislang überhaupt über sie?

In Deutschland mehren sich die Meldungen über Sichtungen von Nosferatu-Spinnen. Die Tiere haben bereits in diversen Bundesländern für Schreckmomente gesorgt - oftmals allein durch ihren Anblick. Nun nehmen sich Wissenschaftler den Spinnen an, um wichtige Fragen beantworten zu können.

Der Stern zitiert Robert Pfeifle vom Naturschutzbund (Nabu) so: "Ziel ist es, mehr über das Vorkommen dieser Art und ihre möglicherweise durch den Klimawandel und andere Faktoren bedingte Ausbreitung in Deutschland zu dokumentieren." Wir fühlen der Nosferatu-Spinne in diesem Artikel auf den Zahn.

Was ist über die Nosferatu-Spinne bekannt?

Sie gehört zur Familie der Kräuseljagdspinnen und zählt zu den Echten Webspinnen. Der lateinische Name lautet Zoropsis spinimana. Laut dem Naturkundemuseum Karlsruhe handelt es sich um die häufigste europäische Kräuseljagdspinne. Zwischen 20 und 50 Eiern legen die Nosferatu-Spinnen demnach. Hauptpaarungszeit ist im Herbst, binnen fünf bis sieben Monaten wachsen die Jungspinnen zu Adulten heran. Als Lebensdauer wird ein Jahr angegeben, Weibchen können auch anderthalb Jahre alt werden. Sie sind überwiegend nachtaktiv.

Wie groß wird die Nosferatu-Spinne?

Sie werden den Angaben des Naturkundemuseums Karlsruhe zufolge bis zu zwei Zentimeter lang und erreichen eine Beinspannweite von bis zu fünf Zentimetern. Der Nabu Nordrhein-Westfalen (NRW) nennt sogar Beinspannweiten von bis zu sechs Zentimetern. Dies sei "stattlich, aber nicht rekordverdächtig".

Woher kommt der Name Nosferatu-Spinne?

Dieser entstand laut dem Naturkundemuseum Karlsruhe erst in jüngster Vergangenheit und besteht seit 2020 als offizieller Populärname. Zurückzuführen ist er auf den aus dem gleichnamigen Film bekannten Vampir. An dessen Gesichtszüge fühlen sich viele Beobachter beim Anblick der Zeichnung auf dem Vorderkörper der Spinne erinnert.

Wie kam die Nosferatu-Spinne nach Deutschland?

Darüber wird bislang nur gemutmaßt. Als Heimat angegeben werden der Mittelmeerraum und Nordafrika. Wahrscheinlich kam sie mit Hilfe von Gütertransporten auf dem Rhein nach Deutschland - denn gerade in den Regionen rund um den längsten Fluss in der Bundesrepublik tauchen die Nosferatu-Spinnen häufig auf. Womöglich nutzten einige Exemplare auch das Gepäck von Reisenden als Transportmittel.

Wo hat sich die Nosferatu-Spinne in Deutschland besonders verbreitet?

Laut Nabu tauchten die Nosferatu-Spinnen bereits rund um Stuttgart, aber auch in Ludwigsburg, in Tübingen oder am Bodensee auf. Als erstes soll sie im Jahr 2005 in Freiburg gesichtet worden sein. Bereits im vergangenen Jahr berichtete der Nabu NRW von Entdeckungen in Nordrhein-Westfalen sowie in Sachsen und in Bremen. Mittlerweile sind auch Rheinland-Pfalz und Hessen hinzugekommen.

Viele Sichtungen stammen aus Städten, etwa Köln, Mannheim oder Karlsruhe. Der Nabu NRW schreibt dazu: "In Deutschland ist sie bislang vor allem als Stubenhocker bekannt und wird meist in Gebäuden gefunden - vermutlich, weil sie es gerne warm hat. Vielleicht wird sie aber in Häusern auch einfach seltener übersehen als im Freien." Alles in allem profitiere die Nosferatu-Spinne jedoch vom Klimawandel und kann ihr Verbreitungsgebiet daher so weit in den Norden ausweiten.

Ist die Nosferatu-Spinne für Menschen gefährlich?

Nicht wirklich. Zwar schreibt der Nabu NRW: "Das Gift von Zoropsis spinimana ist für Menschen nicht gefährlich." Laut Naturkundemuseum Karlsruhe gehört die Nosferatu-Spinne jedoch "zu den wenigen einheimischen Spinnenarten, die unsere Haut beim Biss durchdringen und so ihr Gift zum Einsatz bringen können". Der damit einhergehende Schmerz fühle sich weniger schmerzhaft als ein gewöhnlicher Wespenstich an - solange keine Allergie vorliegt.

Hautrötungen und -schwellungen rund um die Bissstelle könnten allerdings mehrere Tage lang anhalten. Daher sollte direkter Kontakt vermieden werden. Experten betonen: Die Nosferatu-Spinne beißt lediglich zu, wenn sie gereizt wird oder sich bedroht fühlt. "Die Spinne greift den Menschen nicht aktiv an. Sie wird immer versuchen zu fliehen und nur wenn sie gequetscht wird oder in die Enge getrieben wird, wird sie versuchen zu beißen. Wenn sich etwas Großes nähert, wird sie Reißaus nehmen", erklärt Christian Henkes vom Nabu Rheinhessen-Nahe in der Bild.

Wie sollte eine Nosferatu-Spinne entfernt werden?

Hier rät Henkes dazu, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen. Außerdem: "Einfach genauso vorgehen wie mit unseren bekannten Spinnen - Glas drüber stülpen, Pappe drunter schieben und die Spinne im Garten wieder freilassen." Das Naturkundemuseum Karlsruhe empfiehlt schlicht die Nutzung "eines ausreichend großen Behälters".

Soll auch ein entdeckter Eierkokon entfernt werden, rät Focus dazu, zunächst die bewachende Großspinne vorsichtig mit einem Pinsel zur Seite zu schieben und dann wie vorher beschrieben wegzubringen. Dann lasse sich der Kokon leicht entfernen. Werde er eingefroren, hätten die Eier darin keine Überlebenschance.

Wie sollte auf einen Biss der Nosferatu-Spinne reagiert werden?

Hier gibt der Focus diverse Tipps. So wird dazu geraten, einen elektronischen Stichheiler zu verwenden, da dessen Hitze die giftigen Eiweiße zerstören und den eventuellen Juckreiz abmildern würde. Dagegen sollte auf keinen Fall an einem Spinnenbiss gekratzt werden, da ansonsten Keime und Bakterien in die Wunde gelangen könnten. Es wird auch das Aufsuchen eines Arztes empfohlen, da Spinnenbisse sehr selten sind.