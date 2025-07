Wirtschaftswunderzeit lebt in Hessen wieder auf

Wer dem Alltag entfliehen und in vergangene Jahrzehnte eintauchen möchte, hat in Hessen derzeit gleich mehrfach Gelegenheit dazu. Zwei große Festivals und ein außergewöhnliches Museum lassen die Welt der 1950er wieder aufleben – mit Musik, Mode, Motoren und jeder Menge Nostalgie. Ob Elvis-Hommage, Petticoat-Parade oder Wohnzimmer wie anno dazumal: Das Lebensgefühl der Wirtschaftswunderzeit erlebt eine eindrucksvolle Renaissance.

Livemusik, Oldtimer und stilecht gekleidete Besucher

Die «Golden Oldies» in Wettenberg (Kreis Gießen) und das European Elvis Festival in Bad Nauheim (Wetteraukreis) locken Jahr für Jahr Zehntausende Besucher an. Livemusik, Oldtimer und stilecht gekleidete Gäste sorgen dort für nostalgische Atmosphäre.

Ein ganzjähriger Ort für Retro-Gefühle ist das 50er-Jahre-Museum in Büdingen. In der detailreich gestalteten Ausstellung begegnen Besucher Alltagsgegenständen, Musik und Mode der Nachkriegszeit.

Der King of Rock 'n' Roll wird beim Elvis-Festival in Bad Nauheim gefeiert. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Hightech in den 1950er Jahren: Fernseher und Plattenspieler in einem Gerät. Foto: Michael Bauer/dpa

Kein Schnickschnack, aber behaglich: Das Wohnzimmer in den 1950er Jahren war die gute Stube der Familie und lud zum Fernsehen und gemütlichen Beisammensein ein. Foto: Michael Bauer/dpa