Zusammenstoß im Gegenverkehr auf B45 - drei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß dreier Autos auf der Bundesstraße 45 bei Wiebelsbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 65 Jahre alte Frau aus Steinheim geriet nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen in Höhe der Zufahrt nach Wiebelsbach in den Gegenverkehr. Dort stieß sie am Freitag mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen.

Die 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Autofahrer, eine Frau und ein Mann, erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 80.000 Euro. Die B45 war längere Zeit gesperrt. Neben Rettungskräften und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.