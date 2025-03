200.000 Euro Schaden nach Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Die 73-jährige Bewohnerin konnte das Haus in Leimen am Freitag rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Brandursache sei Fett gewesen, das sich beim Kochen entzündet habe.

Durch das Feuer und die Rauchentwicklung wurden laut Polizei alle Räume des dreistöckigen Hauses erheblich beschädigt. Die Frau sei bei ihrer Familie untergekommen, hieß es. Wegen des Einsatzes wurde der Verkehr zeitweise umgeleitet.