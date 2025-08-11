21-Jähriger stirbt bei Badeunfall nahe Hungen

Beim Baden und Tauchen an einem See nahe Hungen ist ein 21-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es sich um einen Badeunfall gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin, es liefen aber Ermittlungen und auch eine Obduktion solle durchgeführt werden.

Der junge Mann sei mit einem weiteren Mann am Samstagabend zu einem Badeausflug am Trais-Horloffer See gewesen, der auch Inheidener See genannt wird. Zuvor hatte hessenschau.de über den Vorfall berichtet.