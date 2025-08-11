Icon Menü
Notfälle: 21-Jähriger stirbt bei Badeunfall nahe Hungen

Notfälle

21-Jähriger stirbt bei Badeunfall nahe Hungen

Ein Badeausflug an einen See bei Hungen endet für einen jungen Mann tödlich. Die Polizei geht von einem Unfall aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein 21-Jähriger kommt beim Baden und Tauchen im Trais-Horloffer See ums Leben. Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Symbolbild)
    Ein 21-Jähriger kommt beim Baden und Tauchen im Trais-Horloffer See ums Leben. Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Beim Baden und Tauchen an einem See nahe Hungen ist ein 21-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es sich um einen Badeunfall gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin, es liefen aber Ermittlungen und auch eine Obduktion solle durchgeführt werden.

    Der junge Mann sei mit einem weiteren Mann am Samstagabend zu einem Badeausflug am Trais-Horloffer See gewesen, der auch Inheidener See genannt wird. Zuvor hatte hessenschau.de über den Vorfall berichtet.

