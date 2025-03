Amt: Suche nach Sechsjährigem binnen einer Minute begonnen

Das Verschwinden des seit Dienstag im mittelhessischen Weilburg vermissten sechs Jahre alten Pawlos aus seiner Schule ist laut Schulamt innerhalb einer Minute aufgefallen. Der Schüler habe sich «gegen 12.30 Uhr nach dem gemeinsamen Mittagessen von seiner Klasse entfernt und offenbar das Schulgelände verlassen», hieß es in einer Mitteilung des Staatlichen Schulamtes.

Sein Fehlen sei binnen einer Minute von den aufsichtsführenden Lehrkräften bemerkt worden. Diese hätten «unmittelbar eine schulinterne Suchaktion im Gebäude und auf dem Gelände eingeleitet», hieß es. «Da der Schüler innerhalb einer Viertelstunde dort nicht aufgefunden werden konnte, wurden umgehend die Polizei und die Eltern informiert.»

Schulpsychologinnen an Schule im Einsatz

Der Sechsjährige war zuletzt am Dienstag am Bahnhof von Weilburg nahe Limburg gesehen worden. Den Angaben nach ist das Kind «autistisch veranlagt» und befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage.

An der Schule seien mehrere Schulpsychologinnen, teilte das Schulamt mit. «Es besteht auch ein enger Austausch mit der Familie des vermissten Schülers.»