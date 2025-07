Angebliche Schüsse sorgen für Polizeieinsatz

Angebliche Schüsse haben in Lahr im Schwarzwald für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Anwohner hatten die Beamten alarmiert, weil sie glaubten, mehrere Schüsse gehört zu haben, wie die Polizei mitteilte. Sie sollten aus einer Wohnung gekommen sein, wie es hieß.

Einsatzkräfte sahen deshalb in dem betroffenen Wohnhaus nach. «Der Verdacht konnte nicht bestätigt werden», so die Polizei in der Mitteilung. Vielmehr hätten die Zeugen wahrscheinlich gezündete Böller gehört.

Überreste der frisch gezündeten Knallkörper fanden die Einsatzkräfte den Angaben nach vor dem Wohnhaus. Wer sie gezündet hatte, war zunächst unklar.