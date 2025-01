Beim Magnetangeln: Mann fischt Panzermine aus dem Neckar

Ein Mann hat beim Magnetangeln eine Panzermine aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Neckar gezogen. Der 41-Jährige legte den ungewöhnlichen Fang laut Polizei am Neckarufer in Stuttgart an einer Straße ab. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst identifizierte den Gegenstand und transportierte ihn zur fachmännischen Zerstörung ab.

Die Beamten sperrten die Straße für zwei Stunden. Auch der Stadtbahnverkehr wurde währenddessen eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Magnetangeln bezeichnet das Suchen und Bergen von Gegenständen oder Unrat aus Gewässern, heißt es auf der Webseite der Regierungspräsidien Baden-Württemberg. Dafür wird ein starker Magnet verwendet.