Ehepaar tot in Haus gefunden

Die Polizei hat in einem Haus in Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) zwei Tote entdeckt. Es handele sich um einen 66 Jahre alten Mann und seine 59 Jahre alte Ehefrau, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei gemeinsam mitteilten. Der Mann soll demnach zunächst seine Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben.

Die Leichen des Paares wurden den Angaben zufolge bereits am Montag im Ortsteil Nesselröden gefunden. Zuvor sei die Polizei darüber informiert worden, dass die Bewohner des Hauses seit Ende vergangener Woche nicht mehr gesehen worden seien, obwohl ihre Fahrzeuge vor dem Haus stehen würden. Einsatzkräfte hätten die beiden dort gemeldeten Eigentümer leblos aufgefunden. Zur Klärung der näheren Umstände ihres Todes sei die örtliche Kriminalpolizei sowie die Tatortgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen mit den Ermittlungen beauftragt worden.

Frau starb nicht eines natürlichen Todes

Die ersten Ermittlungen ergaben laut Mitteilung keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden hinsichtlich des Todes des 66-Jährigen. Bei der Obduktion der 59-jährigen Ehefrau wurde demnach festgestellt, dass sie eines nicht natürlichen Todes starb. Aufgrund des Obduktionsergebnisses und nach den bisher gewonnenen Ermittlungserkenntnissen stehe der verstorbene 66-Jährige in Verdacht, den Tod seiner Ehefrau herbeigeführt zu haben, hieß es.

Weitere Angaben zum Tathergang und zum Hintergrund konnten die Ermittler zunächst nicht machen.