Ein Todesopfer bei Wohnungsbrand in Kassel

Bei einem Wohnungsbrand in Kassel ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den leblosen Körper nach Abschluss der Löscharbeiten in einer Wohnung im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in Stadtteil Bad Wilhelmshöhe gefunden, wie die Polizei mitteilte. Geschlecht und Identität der verstorbenen Person seien bislang noch nicht geklärt, hieß es.

Die Feuerwehr war demnach am Nachmittag zu dem Brand gerufen worden. Weitere Personen wurden laut Polizei nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Wegen des Einsatzes kommt es den Angaben zufolge zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr.