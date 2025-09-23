Icon Menü
Explosion im Zentrum von Oslo

Notfälle

Explosion im Zentrum von Oslo

Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.
Von dpa
    Im Zentrum von Oslo ist es am Abend zu einer Explosion gekommen.
    Im Zentrum von Oslo ist es am Abend zu einer Explosion gekommen. Foto: Terje Pedersen/NTB/dpa

    Nach einer Explosion im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo ermittelt Medienberichten zufolge die Polizei. Eine Person sei festgenommen worden, berichtete der norwegische Sender NRK unter Berufung auf die Beamten. Man suche noch nach weiteren Personen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Explosion beteiligt gewesen sein könnten. Die Lage war am späten Abend noch unklar. Informationen zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

    Nach einer Explosion in Oslo ermittelt die Polizei.
    Nach einer Explosion in Oslo ermittelt die Polizei. Foto: Terje Pedersen/NTB/dpa
