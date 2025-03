Fahrradfahrer tot in Bachlauf entdeckt

Ein Mann hat einen toten Fahrradfahrer in einem Bach in Münchhausen (Kreis Marburg-Biedenkopf) gefunden. Der 56-Jährige sei womöglich von einem Fahrradweg abgekommen und dann gestürzt. Der Mann sei am frühen Donnerstagabend entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der Radfahrer habe nicht mehr reanimiert werden können. Woran er starb, soll eine Obduktion klären. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

