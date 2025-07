Giftige Gase: Schloss Wilhelmshöhe evakuiert

Großeinsatz für die Kasseler Feuerwehr am Schloss Wilhelmshöhe. Weil im Museums-Archiv des Schlosses im Bergpark Wilhelmshöhe giftige Gase ausgetreten sind, musste das Museum geräumt werden. Wie der Leiter der Feuerwehr Kassel berichtete, hatte bei mehreren alten Filmrollen aus Zelluloid ein Zersetzungsprozess begonnen, bei dem sich giftige Gase gebildet hätten. Ausgelöst worden sei der Prozess durch die hohen Temperaturen der vergangenen Tage.

Verletzt worden sei niemand. Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Filmrollen sollen von Einsatzkräften in Spezialanzügen in einen gekühlten Container umgelagert werden. Der Einsatz werde voraussichtlich noch einige Stunden in Anspruch nehmen, hieß es weiter.