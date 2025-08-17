Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Notfälle: Granate zur Polizei gebracht - Sprengung auf Baufeld

Notfälle

Granate zur Polizei gebracht - Sprengung auf Baufeld

Ein Bürger findet eine Granate und bringt die kurzerhand zur Polizei. Der Kampfmittelräumdienst entscheidet sich für eine kontrollierte Sprengung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine zur Polizei gebrachte Granate löste einen größeren Einsatz in Kassel aus. (Symbolfoto)
    Eine zur Polizei gebrachte Granate löste einen größeren Einsatz in Kassel aus. (Symbolfoto) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Eine Flakgranate ist von einem Bürger in ein Kasseler Polizeirevier gebracht worden. Der Mann habe den Sprengkörper am Samstag gefunden und sei damit zur Polizei gegangen, berichtete ein Polizeisprecher. Dort wurde der Kampfmittelräumdienst verständigt, der sich die Granate anschaute und sich für eine Sprengung entschied.

    Dafür wurde die Granate laut Stadt auf ein nahegelegenes Baufeld im Osten der Stadt gebracht. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) hoben eine Grube aus, für die Detonation wurde kurzzeitig eine nahe Straße gesperrt. Für Anwohner habe keine Gefahr bestanden, teilte die Stadt weiter mit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden