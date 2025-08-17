Granate zur Polizei gebracht - Sprengung auf Baufeld

Eine Flakgranate ist von einem Bürger in ein Kasseler Polizeirevier gebracht worden. Der Mann habe den Sprengkörper am Samstag gefunden und sei damit zur Polizei gegangen, berichtete ein Polizeisprecher. Dort wurde der Kampfmittelräumdienst verständigt, der sich die Granate anschaute und sich für eine Sprengung entschied.

Dafür wurde die Granate laut Stadt auf ein nahegelegenes Baufeld im Osten der Stadt gebracht. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) hoben eine Grube aus, für die Detonation wurde kurzzeitig eine nahe Straße gesperrt. Für Anwohner habe keine Gefahr bestanden, teilte die Stadt weiter mit.