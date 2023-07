Großbrand erfasst Chemielager in Polen

Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben und die Fenster geschlossen halten. Bei dem Lager handelt es sich um ein Depot für chemische Abfälle.

Ein Brand in einem Chemielager in der an Brandenburg und Sachsen grenzenden polnischen Woiwodschaft Lebus hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie Behördenvertreter dem TV-Nachrichtensender TVN24 sagten, brach das Feuer in einem Depot für chemische Abfälle in Ziolona Gora aus - nur rund 80 Kilometer Luftlinie von Cottbus. Fernsehbilder zeigten eine weit in die Umgebung reichende Rauchentwicklung und meterhohe Stichflammen.

Die Behörden riefen die Bewohner der Umgebung zunächst auf, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Fenster geschlossen zu halten. Weil der Austritt von giftigen Gasen befürchtet wurde, kündigte der Bürgermeister der Großstadt Ziolona Gora bereits eine Evakuierung zahlreicher Bewohner an. Dazu kam es aber nicht. Tests hätten bestätigt, dass der Rauch keine lebens- oder gesundheitsbedrohenden Stoffe enthalte. Es handle sich um Kohlenwasserstoffe und verbrannte Erdölprodukte.

