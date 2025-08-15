Icon Menü
Notfälle: Jetski-Fahrerin holt badenden Mann aus Rhein

Notfälle

Jetski-Fahrerin holt badenden Mann aus Rhein

Ein Mann will baden gehen – und wird am Ende von einer zufällig vorbeikommenden Jetski-Fahrerin aus dem Rhein gezogen. Die Polizei ist mit Hubschrauber und Booten im Einsatz.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Passanten meldeten, dass ein Mann unweit der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz im Wasser treibe. (Archivbild)
    Die Passanten meldeten, dass ein Mann unweit der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz im Wasser treibe. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Ein Mann wollte den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden durchqueren und hat damit einen größeren Polizeieinsatz mit Booten und einem Hubschrauber ausgelöst. Passanten alarmierten am Mittag die Polizei, wie diese mitteilte. Sie meldeten einen Mann, der im Rhein treibe.

    Ein Polizeihubschrauber habe zwei sogenannte Rescue Tubes abgeworfen – Hilfsmittel zur Rettung von Menschen im Wasser. Polizeiboote aus Hessen und Rheinland-Pfalz fuhren laut Polizei an die Stelle. Schließlich habe eine vorbeifahrende Jetski-Fahrerin den Mann ans Ufer gebracht. Der 35 Jahre alte Mann wollte baden gehen, wie die Ermittlungen laut Mitteilung ergaben. Die Schifffahrt sei nicht beeinträchtigt worden.

