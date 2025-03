Kleinflugzeug bei der Schwäbischen Alb abgestürzt

Ein Kleinflugzeug ist in der Nähe von Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) abgestürzt. Das Ultraleichtflugzeug ist vermutlich gegen 10.45 Uhr niedergegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weilheim an der Teck liegt am Fuße der Schwäbischen Alb.

Die Gegend sei schwer zugänglich, sagte der Polizeisprecher. Wie viele Menschen in dem Flugzeug saßen und ob jemand überlebt hat, war zunächst unklar. Auch zur Unglücksursache war zunächst nichts bekannt.

Wann die verunglückte Maschine geborgen wird, ist ebenfalls nicht bekannt. Auch war nicht klar, wo das Flugzeug gestartet war und welchen Zielort es hatte.