Lauge in Müllheizkraftwerk ausgelaufen

Wegen ausgelaufener Lauge ist die Feuerwehr zu einem Einsatz im Müllheizkraftwerk in Kassel ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, fielen beim Abladen eines Müllcontainers von einem Lkw sieben Großbatterien aus dem Container. Dabei seien sie zum Teil beschädigt worden und es sei stark basische Lauge ausgetreten. Diese wurde gebunden. Der Fahrer des Lkw klagte der Mitteilung zufolge über Unwohlsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

