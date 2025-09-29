Icon Menü
Notfälle: Lauge in Müllheizkraftwerk ausgelaufen

Lauge in Müllheizkraftwerk ausgelaufen

Beim Abladen eines Containers tritt im Müllheizkraftwerk Kassel stark basische Lauge aus. Sieben Großbatterien werden beschädigt, ein Lkw-Fahrer kommt ins Krankenhaus.
Von dpa
    Sieben Großbatterien sind beim Abladen aus einem Container gefallen. Dabei ist Lauge ausgetreten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Wegen ausgelaufener Lauge ist die Feuerwehr zu einem Einsatz im Müllheizkraftwerk in Kassel ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, fielen beim Abladen eines Müllcontainers von einem Lkw sieben Großbatterien aus dem Container. Dabei seien sie zum Teil beschädigt worden und es sei stark basische Lauge ausgetreten. Diese wurde gebunden. Der Fahrer des Lkw klagte der Mitteilung zufolge über Unwohlsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

