Leichenfund in Kasseler Parkhaus: 52-Jähriger ertrunken

Der Mann, der in einem Parkhaus in Kassel tot aufgefunden wurde, ist ertrunken. Das geht aus dem vorläufigen Obduktionsergebnis der Leiche hervor, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Bei der Untersuchung hätten sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine äußere Gewalteinwirkung ergeben, hieß es.

Der 52-Jährige war am Samstag vergangener Woche leblos im Treppenhaus einer Parkgarage in der Innenstadt gefunden worden. Er trieb dort im Wasser, das zu diesem Zeitpunkt in dem Treppenhaus stand - das Parkhaus war wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Ein Mitarbeiter hatte den Mann entdeckt.

Die Untersuchung und die Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass er vor seinem Tod Betäubungsmittel konsumiert hatte - mutmaßlich in dem Treppenhaus. Es sei nicht auszuschließen, dass er dort deshalb zu Fall gekommen und ins Wasser gestürzt sei. «Aufgrund der Gesamtumstände muss somit von einem tragischen Unfall ausgegangen werden», erklärte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.