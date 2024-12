LKA ermittelt nach tödlichem Brand im Kreis Kassel

Zu einem tödlichen Wohnhausbrand in Reinhardshagen ermittelt nun neben der Kriminalpolizei auch das Hessische Landeskriminalamt. Die Brandursache sei bislang unklar, teilte die Polizei mit.

Bei dem Feuer am Montag war die 83-jährige Bewohnerin des Hauses tödlich verletzt worden. Ihr 86-jähriger Ehemann wurde den Angaben nach durch die Flammen schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Das Ehepaar hatte sich in dem Haus befunden, als der Brand ausbrach.

Die Flammen verursachten laut Mitteilung einen erheblichen Schaden, weil sie sich auf das ganze Haus ausgeweitet hatten. Die Polizei schätzt den Schaden aktuell auf rund 350.000 Euro. Der Brandort ist weiterhin beschlagnahmt.