Lkw auf A7 in Vollbrand geraten

Ein Lkw ist auf der A7 Richtung Fulda in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer am Donnerstagabend einen Brandgeruch im Fahrzeug wahrgenommen und war auf einen Standstreifen kurz vor dem Kirchheimer Dreieck gefahren. Der Versuch des 38-Jährigen, die Flammen im Motorraum selbst mit einem Feuerlöscher zu stoppen, gelang nicht. Später stand der Lkw, der unter anderem mit Spülmaschinen-Tabs beladen war, in Vollbrand.

Die Fahrbahn war während der Löscharbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt. Aufgrund der Bergungsarbeiten waren zwei der Fahrstreifen zunächst auch weiter nicht für den Verkehr zugelassen. Der Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Eine etwa 50 Meter lange Ölspur war aus dem Lkw ausgetreten. Als Ursache für den Brand wird derzeit von einem technischen Defekt im Motorraum ausgegangen, so die Polizei.