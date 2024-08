Nach Obduktion keine klare Todesursache bei Mann aus Jagst

Nach dem Fund einer Leiche in der Jagst im Landkreis Heilbronn haben die Ermittler ein Verbrechen vorerst ausgeschlossen. Eine klare Todesursache lässt sich aber auch nach der Obduktion des Toten nicht benennen, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Badeunfall sei möglich. Der 32-Jährige aus der Region Heilbronn war am Samstag leblos in der Jagst bei Bad Friedrichshall gefunden worden. Zeugen hatten daraufhin die Polizei alarmiert.

Todesursache Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obduktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis